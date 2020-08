Solo rompiendo la cadena de contagios de los municipios, así como tomando medidas que reduzcan la movilidad de las personas, se podría permitir la realización de las actividades de la Noche de Muertos en Michoacán.

Así lo definieron el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello y la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, al sostener una reunión con las y los presidentes municipales de la región Lacustre de Pátzcuaro, con quienes acordaron revisar y alistar protocolos que permitan realizar las festividades bajo todas las medidas de sanidad.

Carlos Herrera sostuvo que para el Gobierno del Estado de lo que se trata es de cuidar nuestras tradiciones, pero en este momento se debe priorizar la salud de las y los michoacanos, por ello indicó que en este momento se tienen que evitar cualquier tipo de evento que haga concentraciones masivas.

“Coincido con ustedes, tenemos que tomar acciones concretas, porque si no la ciudadanía no hace caso, quiero solicitarles que no inviten a que la gente se junte, y nosotros como Gobierno estatal los vamos a respaldar, de momento no hagan desfiles, Grito, ningún evento que invite a la aglomeración”, externó.