Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los videos presentados en Latinus por Carlos Loret de Mola donde se ve a su hermano recibiendo dinero por parte de David León.

“Como se estan ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya, que ha implicado a legisladores, funcionarios públicos y ex presidentes”.

“Y como se está ventilando el caso de Genaro García Luna, de haberse puesto al servicio de el crimen organizado, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, decir todos son lo mismo, es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transición”.

“No es así, no somos iguales, en este caso de video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias, no solo es el monto del dinero, lo cuantitativo, con Lozoya compraron una empresa chatarra, (lo de mi hermano) puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso, es el fin el hecho que se está ventilando.”

“En aquellos casos, que tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda, es extorsión, es mordida para obtener de manera ilícita, es corrupción”.

En el otro caso, el de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la agente era la que apoyaba, básicamente.

Hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones, para refrescar la memoria, como la Revolución Mexicana que se financió con el apoyo del pueblo.

La Revolución Maderista costó 700 mil pesos, tan es así que fue parte de los acuerdos cuando trinfa el maderismo en CD. Juárez y se devolvería el dinero a los que aportaron para fortalecer la Revolución.

Todas las revoluciones se hacen así, con el apoyo de la gente, estos videos que se muestran son de 2015, en ese año habían elecciones en Chiapas, Morena no ganó ningún distrito en Chiapas, sólo se ganó un municipio, esos recursos como se habla en el video, se utilizaron para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como el mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos, yo puedo comentarles que a mi me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en un banco en Banorte en donde depositaban dinero para mantenernos, yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, esto por años, hasta que nos clausuraron la cuenta.

De todas maneras, siempre he dicho que debemos acabar con la corrupción y la impunidad y tenemos que actuar de manera consecuente, esta revelación, estos videos que presenta Loret de Mola se deben de entregar a la FGR, es decir Loret debe presentar una denuncia o los ex presidentes o sus representantes, me refiero a Calderón, Salinas y Peña o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda.

“No tiene nada que ver este video con la elección de 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones, y que se inicien las investigaciones”.

Cero corrupción, cero impunidad sea quien sea, lo he venido sosteniendo, nada ha dañado más a México que la corrupción, por eso no debe haber impunidad para nadie.

Si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea, se acabó la impunidad, yo no le voy a fallar al pueblo de México, además no voy a ceder en limpiar de corrupción al país.