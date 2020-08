#LadyChanel o #LadyPedinche, así fue como usuarios en redes sociales bautizaron a la columnista Lourdes Mendoza, tras darse a conocer que supuestamente recibió sobornos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por órdenes del exfuncionario Luis Videgaray.

De acuerdo con la denuncia que presentó Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), Mendoza habría recibido una bolsa Chanel de casi 5 mil dólares, por órdenes de Luis Videgaray. Además, les habría pedido pagar la colegiatura de su hija.

“En mi siguiente reunión pregunté a Luis Videgaray cómo le hacía para tener una prensa favorable, me dijo: ‘tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50 mil a 100 mil pesos mensuales. Es la única forma de ganarle a (Miguel Ángel) Osorio Chong que me quiere desplazar’”, narra el exfuncionario en su denuncia, que ayer se filtró.

¿Quién es Lourdes Mendoza Peñaloza?

Es una periodista y conductora de radio y televisión, actualmente, colabora en el periódico El Financiero, Grupo Expansión y Eje Central, donde publica sus columnas, además participa en el canal ADN40, donde participa en la mesa de análisis República MX.

Lourdes Mendoza es parte del grupo fundador del canal Proyecto 40 y es directora del sitio digital Noticias en la Mira.

Ayer se hizo tendencia en redes sociales, tras las acusaciones en su contra, por lo que salió a defenderse y aseguró que presentará una denuncia contra el exdirector de Pemex.

“Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya. Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. (sic)”, escribió la periodista.