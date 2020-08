El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró no tener nada que temer ni ocultar luego de darse a conocer un video en el que aparece su ahora ex secretario técnico, Guillermo Gutiérrez, recibiendo dinero de un presunto soborno que estaría ligado a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador acusó que Lozoya Austin ha pretendido involucrarlo, “con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”.

Desde el Campo Militar 17-A, en su único posicionamiento sobre el tema, enfatizó que siempre ha “dado la cara y hoy no será la excepción” ya que “los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos más cuando se trata de calumnias, infamias”.

“De manera perversa se filtró un video que aparece una persona de mi confianza, lo removí de su cargo para que apele al derecho que le convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones”, dijo.

Francisco Domínguez expuso sus razones por las que, aseguró, no tiene nada que ver con el presunto soborno y recordó que cuando fue diputado federa, y luego como senador, apoyó la reforma energética desde 2008 propuesta por Acción Nacional.

Para él, la reforma “era benéfica y como legislador fue dar al país el mejor marco legal no su implementación y menos su operación”, por lo que “no había necesidad de darle dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal”.

“Nadie paga para que le peguen. Si fuera cierta la calumnia no hubiera presentado 807 reservas y modificaciones a la reserva de aquel gobierno. No hubiera quitado el control del Consejo de Administración de Pemex ni quitado cinco asientos que tenía el sindicato petrolero”.

Asimismo enfatizó que “no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso”y aseguró que no busca protección “a cambio de inventar falsedades”. “Hay una intención política no es cuestión legal atacan a un gobernador de oposición bien calificado”, dijo.

El video difundido en redes sociales muestra a Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo dinero, que, según quien hace la entrega del efectivo, suma 12 bolsas con 200 mil pesos cada una.

La grabación fue subida este domingo 16 de agosto a un perfil de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el del hermano del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Video no ha sido una prueba de Emilio Lozoya No obstante, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) comentaron que este video no ha sido presentado como prueba ante la Fiscalía y dejaron claro que dicho video no está en manos de la institución y mucho menos ha sido ofrecido, hasta el día de hoy, por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, o por un testigo, por lo que desconocen cuál es su origen.