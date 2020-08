El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene el “récord” de más denuncias presentadas contra expresidentes del país, pero que estas fueron archivadas.

“Yo he denunciado durante muchos años. Tengo yo creo que el récord de haber presentado más denuncias en contra los expresidentes. Le presenté denuncia a Salinas de Gortari, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, por traición a la patria”, refirió en la conferencia matutina.

“Hay constancia de que fui al Ministerio Público y presenté pruebas pero se archivaron mis denuncias, ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para no perder autoridad moral”, indicó el mandatario desde Querétaro.

Luego de la presentación de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el fiscal Alejandro Gertz advirtió que los señalados, como el ex presidente Enrique Peña Nieto, podrían ser llamados a declarar. De acuerdo con la denuncia del ex funcionario, también en el sexenio de Felipe Calderón fueron entregados sobornos, por lo que se ha especulado que también pudiera comparecer.

El presidente López Obrador mantiene su postura de que sea una consulta ciudadana la que defina si se juzga a ex presidentes.

“En el caso de que se decida que se inicien procesos tendrían que llevarse a cabo de conformidad con el marco legal y los implicados claro que tienen derecho a la defensa… siento que es más sano, más responsable, más serio el que se les pregunte a los ciudadanos”, dijo el presidente.