Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia aseguró que a partir del sábado pasado que separó de su cargo a la comisionada municipal de seguridad mientras se deslindan responsabilidades por el homicidio de Julio César Chagolla a manos de un elemento de la policía, él mismo se encargará de la corporación policial.

Al ser cuestionado sobre el nuevo comisionado o comisionada de seguridad municipal, Morón Orozco aclaró que no habrá relevos y mientras se resuelve la situación de Julisa Suárez Bucio él mismo estará acompañando a los efectivos municipales y supervisando su actuar en todo momento., por al menso tres días a la semana.

En la mañana estuve con ellos, voy a estar muy al pendiente y por lo menos dos o tres días ahí con ellos, con los mandos platicando, viendo los operativos, etc, etc, mientras esto se resuelve, no creo que no tarda mucho el tema, yo creo que esta semana o la que entra ya tenga luz por ahí y haya claridad sobre lo que pasó y se abroguen las responsabilidades que deban abrogarse, se haga justicia como lo demanda la familia con lo cual estoy de acuerdo y ya tomaremos una decisión definitiva cuando las cosas se esclarezcan.