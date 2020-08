El cantante colombiano, J Balvin, confesó que se está recuperando del COVID-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a quienes dudan de la veracidad del virus.

El artista nacido en Medellín, Colombia, relató durante la transmisión de los Premios Juventud su experiencia al contraer la enfermedad, la cual mantiene en vilo al mundo entero desde el final del año pasado.

En un mensaje grabado desde su casa en su ciudad natal, uno de los máximos exponente del reggaetón comunicó sobre su padecimiento y cómo lo ha enfrentado.

El anunció lo hizo al recibir uno de los galardones que le otorgaron anoche, cuando aprovechó para revelar los “días difíciles” y “muy complicados” que ha tenido desde que conoció su diagnóstico.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo con la voz algo apagada.