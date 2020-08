El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que luego de la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, mejor conocido como ‘el Marro’, los homicidios en el estado de Guanajuato han disminuido, sin embargo descartó que se “haya resuelto el problema”.

“A partir de la detención del presunto líder delictivo, se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema”.

Durante su conferencia matutina desde Acapulco Guerrero, López Obrador indicó que los apoyos recibidos por parte del Gobierno de México ha permitido que las personas estén abandonando las actividades ilícitas.

#ConferenciaPresidente. A raíz de la detención del líder del Cartel de Santa Rosa de Lima han disminuido los homicidios en Guanajuato. “Esto no quiere decir que se haya resuelto el problema”, admite @lopezobrador_ pic.twitter.com/ZUZFjktG74 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 14, 2020

La captura de el Marro

El domingo 2 de agosto el autoridades federales lanzaron un operativo especial de búsqueda y captura contra José Antonio Yépez Ortiz. El operativo no duró más de 15 minutos.

Tras una persecución de 516 días luego de que el Gobierno del Estado lanzara el operativo de búsqueda y captura, Yépez Ortiz fue capturado mientras dormía.

El Marro fue capturado de madrugada. Los agarraron dormido a él y a cinco de sus cómplices, que fueron identificados como Raúl Alberto, alias ‘Diente’, Silvestre, Saulo Sergio ‘El Cebollo’, Guillermo y José Cruz. En otro domicilio se detuvo a Angélica, cuñada de ‘El Marro’, señalada como operadora financiera del Cártel de Santa Rosa de Lima.