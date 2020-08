La vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad del covid-19, será universal y gratuita en el país de modo que todos los mexicanos tendrán acceso a ésta, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa de hoy, el mandatario dijo que se debe cumplir con en el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho a la salud, aunque “en otras partes y países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna”.

“Para que no halla ninguna duda y también para darle garantías a todos; van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, ésta tiene garantizada la vacuna y no se va a quedar hasta el final, así como los adultos mayores, médicos, enfermeras, todos”, aseguró en La Mañanera.

López Obrador añadió que México destinará menos de 25 mil millones de pesos en el proyecto de la vacuna, “el costo tiene que ver con los insumos, con la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo; bueno, este acuerdo va a significar una cantidad menor a los 25 mil millones, esto para que tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos”.

Argentina, México, la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca se asociaron para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus el próximo año.

La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford y es una de casi una veintena de iniciativas que se encuentran en diversas etapas de ensayo en seres humanos en todo el mundo.