Los conciertos, cancelados en la mayor parte del mundo desde el inicio de la pandemia por Covid-19, comienzan a reinventarse.

En redes sociales se han viralizado las imágenes de uno de estos espectáculos, realizado el 11 de agosto en Inglaterra, pero con ‘sana distancia’ entre el público.

omg the UK’s first socially distanced concert happened tonight.. 👀 this is really the new reality for a while pic.twitter.com/iK09YSsKuO

El músico de 26 años, Sam Fender, realizó el primer concierto con estas medidas para proteger a los 2 mil 500 asistentes en Newcastle.

En el Virgin Money Unity Arena, de Gosforth Park, los asistentes fueron ubicados en espacios delimitados; a los más alejados del escenario se les incluyó en su espacio una plataforma elevada para que disfrutaran mejor el espectáculo.

En lo que parece ser un “corral” se metieron hasta 5 personas que podían estar sentados, aunque algunos prefirieron seguir el show de pie o incluso bailar dentro de ese espacio.

Aquí algunas de las imágenes que circulan:

Just wanted to point out that my original video was filmed over an hour before @samfendermusic or even his support had taken to the stage. Hence no atmosphere.

Once Sam started playing it was just as good as any of his ‘normal’ gigs, see new video pic.twitter.com/LraTJ1e3gZ

— Kieron Donoghue (@kierondonoghue) August 12, 2020