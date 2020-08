Luego de que el viernes pasado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco dieran en conjunto el banderazo de arranque a la obra del nuevo distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres en la capital del estado y que este lunes haya sido clausurada por autoridades municipales, el alcalde aseguró no estar buscando reñir con el Ejecutivo.

Morón Orozco, en entrevista esta mañana con Laura Yadira Marín, en Media Group, explicó que uno de los requisitos para obtener la licencia de construcción es la autorización del Ooapas ya que el organismo cuenta con el mapa de las redes de agua potable, recolectores pluviales y alcantarillado de la ciudad, aval que aún no tiene esta construcción.

No se ha cumplido con todos los requisitos para la licencia, los constructores empezaron a hacer sus trabajos a ciegas y afectaron un colector, entonces perjudicaron a un sector importante de la ciudad con el agua.

Refirió que este no es un asunto personal, incluso dijo que él se encontraba en la Ciudad de México atendiendo asuntos propios de su cargo al frente de Morelia, cuando le informaron de la situación y les dio la razón.

No hay ninguna actitud de reñir con el gobernador, con el gobierno del estado, no, lo único que ocupamos es que haya coordinación para que no nos pase lo que nos pasó.