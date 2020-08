Tener una relación de pareja estable es una de las metas principales de las parejas o al menos la gran mayoría, digamos que el propósito principal es estar bien, ser feliz, que haya amor y que no se presente ningún tipo de infidelidades y en cierto sentido en eso se engloba la estabilidad de la relación de pareja.

Muchas ocasiones el malestar o los problemas en las relaciones es una gran oportunidad de aprendizaje sin embargo la gran mayoría de las parejas no lo ve así, a toda costa evita los problemas para no tener que pasar por cuestiones que implique malestar de algún tipo, siendo que en los problemas se puede encontrar grandes posibilidades de mejora y de estabilidad en una relación siempre y cuando la pareja que enfrenta las situaciones de conflicto esté en un proceso de terapia ya que de otra manera no será posible ver oportunidades de mejora en los problemas.

La fortaleza interna de las parejas debe llevarse a cabo mediante prácticas emocionales que generen la seguridad necesaria para que la relación se mantenga fuerte para lo cual y a mi juicio recomiendo tener en cuenta lo siguiente:

Las relaciones perfectas no existen y es una falacia y un constructo social que ha generado expectativas inexistentes porque todas las relaciones tienen en su naturaleza propia de conducta conflictos y situaciones que deben pasar para equilibrar la relación “no se puede saber lo que es no tener problemas in antes tenerlos” Así que sin generar idealizaciones o aferrarte a ellas.

Es muy importante que se respeten los espacios propios de cada uno, tener tu propio espacio es darte la oportunidad de encontrarte contigo mismo y estar en una mejor disponibilidad de resolver cualquier tipo de conflicto y/o situación problemática que la vida pueda llegar a presentar, respetar los espacios individuales es respetar tu integridad y ser flexible en tu relación para siempre tener conductas sanas que los lleven al fortalecimiento como pareja.

Ten claridad al momento de expresar tus necesidades y evita mensajes donde la pareja tenga que adivinar o interpretar tus mensajes recuerda que no son adivinos como para adivinar lo que el otro quiere decir, siempre ten claridad al momento de expresar tus necesidades esto evitará las malas interpretaciones.

Establece límites, recuerda que poner límites no es falta de amor, al contrario, el establecer límites es un acto muy grande de amor y de bienestar con tu pareja ya que es una forma de hacerle ver las cosas que te molestan o que en el futuro pueden generarles problemas difíciles de solucionar que lleguen a comprometer el bienestar de tu relación.

Reconoce cuando te equivocas y si es necesario ofrece disculpas ya que esta actitud es generar comprensión a las conductas que les están generando aprendizaje y sobre todo te flexibiliza ante los cambios y tendrás una mejor actitud a las conductas que sean necesarias modificar. Recuerda que reconocer las equivocaciones no te hace débil, te fortalece para tener una mejor actitud con tu pareja.

Di por favor, da las gracias, sé amable, ten siempre atenciones con tu pareja, recuerda que el trato que estás teniendo es con otro ser humano así que no debes dejar pasar la oportunidad de comportarte a la altura de las circunstancias siempre sobre todo para que tu relación sea de calidad y aún en aquellos momentos de enojo o molestia nunca dejes de ser amable.

Pon límites para amar, nada de esas cosas que ama sin límites porque es como si dijeran; aunque haya infidelidad tú de todos modos ámale y psicológicamente la interpretación es que permitas todo. Negocia con tu pareja tu forma de amar para que digan con toda claridad la forma en la que a cada uno le satisface el enamoramiento y el ser amado (a)

Los riesgos de fracaso en una relación son muchos sin embargo es importante que confíes en tu pareja y puedan establecer los mecanismos que lleguen a construir conductas de fortalecimiento de la confianza, recuerda que la conducta y tus palabras siempre deben tener congruencia para establecer sanamente la confianza, no puedes pedirle a tu pareja que confíe en ti si anteriormente le mentiste o engañaste por eso mismo esto es una cuestión de congruencia de pareja.

Recuerda que lo anterior solamente son recomendaciones sin embargo no forma parte determinante de que funcione para todas las relaciones ya que cada pareja tiene sus particularidades y en su caso es muy importante acudir con el profesional de la terapia de parejas para encontrar el mejor camino a tener una relación de pareja sana.