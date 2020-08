El ex presidente Felipe Calderón rechazó que su sexenio haya sido un narcoestado, esto tras las acusaciones que se le imputan a Genaro García Luna en Estados Unidos.

El ex panista aseguró que si hubo algún gobierno que tuvo la determinación de enfrentar “con todo” al crimen organizado fue precisamente su administración.

“A mi me pueden criticar por muchas cosas pero yo no soy el presidente que anda saludando de la mamá de ‘El Chapo’, yo no liberé a ningún criminal; yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos”, afirmó Calderón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que hubo un narcoestado en México, pues dijo que “estaba tomado el gobierno y mandaba la delincuencia”. “Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno”, comentó en La Mañanera de hoy.

Calderón expuso que dicho señalamiento por parte de López Obrador es desviar la atención de otros temas como homicidios dolosos en el gobierno de la 4T, crisis económico.

Al mandatario de 2006 a 2012 le preocupa que en esta administración “no haya quien combata al crimen”: “La gente se tiene que hacer, y no quiere decir que esté de acuerdo con ello, justicia por sí sola” y puso como ejemplo el asalto frustrado de la semana pasada en la autopista México-Texcoco.

“En general hay un proceso de captura del Estado, una impunidad, un ‘déjalos hacer’ ordenado por el propio Presidente que dice ‘yo no les voy a hacer la guerra’, nadie le está pidiendo eso, se trata de cumplir con el deber del gobierno de proteger a los ciudadanos y combatir a los delincuentes con todo”, expresó.

El fundador de México Libre aseguró que si hay pruebas judiciales en su contra él está “a sus órdenes” y no acepta que se deje a consulta popular lo que corresponde a las autoridades judiciales.

“No tengo temor, tengo molestia y me duele mucho México porque estamos por el rumbo incorrecto (…) Yo respondo ante ellos (sus actos)”, añadió.

Calderón denunció que hay una persecución en su contra por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.