“Mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida”, dice el Senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien ha sido señalado como un hombre machista luego de realizar un comentario contra su esposa Mariana Rodríguez.

El Senador publicó en Twitter un video donde ofreció una disculpa a su esposa y a las mujeres que se vieron ofendidas por un comentario que realizó durante una grabación en vivo, “Pues me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo mientras Mariana Rodríguez enseñaba una parte de su pierna durante la transmisión.

Ante ese comentario los usuarios de redes sociales lo señalaron como un hombre machista. El video fue grabado el día de ayer durante una cena a distancia que compartía con su pareja en redes sociales.

También dijo que seguirá trabajando en materia de paridad de género, lamentó el pensamiento retrógrada que demostró con su comentario; y pidió a sus colegas mujeres de Movimiento Ciudadano su apoyo para poder erradicar ese pensamiento machista.

“El gran pecado capital de este país es el machismo porque hace menos al 50 por ciento de nuestra población; es un cáncer aún peor que la corrupción (…) me pondré a trabajar, verán en mí otro vocabulario y será más proactivo en esta causa. Un poco o mucho más feminista, me verán más comprometido porque hoy me cae el veinte de lo desafortunado de estás palabras”, sentenció García para terminar con una disculpa.

El Senador indicó que el día de hoy es el cumpleaños de su esposa, por ese motivo lamentó lo dicho porque en las últimas horas la joven ha recibido fuertes críticas debido a su comentario.

“Me duele mucho, porque mil actos de amor se derrumban por una frase estúpida (..) yo trabajaré en lo otro para que ya no lleguen mensajes de reproche a tus cuentas. A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta lucha.”, expresó el regiomontano.