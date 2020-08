Un poco de neurociencia, utilizada para comunicar: Es más fácil confirmar la presencia de algo, que su ausencia.

Este principio, puede utilizarse en la comunicación de las próximas campañas electorales; de hecho, algo como esto ya utiliza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo explicarlo?. Veámoslo, con Sherlock Holmes:

Este detective, prestaba atención de manera implacable a aquello que ocurría como a lo que no sucedía. En uno de los relatos (Estrella de Plata) del novelista Arthur Conan Doyle,Holmes descubre que un robo que está investigando es obra de alguien que trabaja allí (y no podía realizarlo el desconocido que la policía tenía bajo arresto) porque, durante la comisión del delito, el perro guardián no había ladrado.

Lea usted un poco del diálogo entre Holmes y el inspector,Gregory de Scotland Yard:

Gregory: ¿Existe algún otro detalle acerca del cual desearía usted llamar mi atención?.

Holmes: Sí, acerca del curioso incidente del perro de aquella noche.

Gregory: El perro no intervino para nada.

Holmes: Ese es precisamente el incidente curioso.

¿Qué podemos concluir de esto?. Que Holmes utilizabamagistralmente el método deductivo para entender y se concentraba en ver, aquello que no era visible ante los ojos, lo cual por cierto, no hacían sus compañeros detectives, por eso Holmes era considerado “el más eficaz”.

Además, muestra cómo los seres humanos tendemos a darle más significado a lo que vemos o a lo que ya creemos. El cerebro humano, busca confirmar nuestras creencias, más que refutarlas.

Todo lo anterior, permite explicar un sencillo principio psicológico que funciona para comunicar de manera más persuasiva, el cual podría ser utilizado por l@s próxim@scandidat@s.

El principio psicológico se llama: “Estrategia del Test Positivo”, y tiene que ver con crear un marco psicológico (encuadre conceptual), para que el cerebro de las personas reconfirmen lo que ya existe en su mente, lo que ven y escuchan con mayor frecuencia, así como lo que creen de manera preponderante.

Va otro ejemplo, utilizando la comunicación de Andrés Manuel López Obrador: El Presidente insiste en que el PRI y el PAN son los partidos corruptos, que alimentaron la corrupción en el país y que por su herencia de corrupción, se retrasa la “4T”.

Les dejo unas preguntas para que las respondan usando la “Estrategia del Test Positivo”:

¿Qué logra López Obrador al repetir la idea de la corrupción, del PRI y del PAN?.

¿Por qué miles o millones de mexicanos siguen creyendo este relato de López Obrador?.

Bien. Respuestas hay varias, y saberlas le ayudaría a comprender parte de la estrategia comunicacional del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La neurocomunicación y el neuromarketing están siendo ya utilizados en países más avanzados, que están haciendo de la neurocomunicación, el neuromarketing, la neurociencia y otras ciencias, un coctel poderoso para lograr persuadir el cerebro de las personas.

Veremos en qué parte del mundo, y si en las próximas campañas electorales se apreciará este coctel.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

