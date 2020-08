En Morelia son 18 las colonias consideradas como foco rojo de contagios de COVID-19 por el Ayuntamiento capitalino y no 35 como dio a conocer la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), refutó el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, Roberto Reyes Cosari.

En entrevista colectiva, el funcionario municipal negó que los asentamientos señalados por la SSM como zonas de riesgo de contagios coincidan con los que contempla el Ayuntamiento de Morelia.

No coinciden con las que dieron a conocer, hay diferencia, no sé porque lo dieron a conocer así, pero en los datos que ellos nos dan hay algunas colonias que no coinciden, (…) te dan nombres de colonias pero no te dan datos.