Las decenas de espectaculares instalados durante el fin de semana en toda la ciudad de Morelia donde se promociona la imagen de Raúl Morón Orozco con motivo de su segundo informe de actividades está dentro del marco legal, aseguró el propio presidente municipal.

Al ser cuestionado sobre la legalidad de estos espectaculares donde se le ve en fotografías con personas que representan diferentes sectores sociales y otras más donde se le ve a él solo acompañado de un sello que dice Morón, con el color y tipografía de Morena, el alcalde detalló que están autorizados durante 14 días para hacer esta actividad.

“Estamos actuando de acuerdo a la ley, yo entiendo que haya molestias de otros amigos y amigas que igual quisieran hacerlo pero pues no están en el supuesto nuestro”.

En torno a las críticas que Alfonso Martínez Álcazar, ex alcalde de Morelia vertió sobre estos espectaculares durante el fin de semana, Morón Orozco le recordó que él también tuvo el tiempo para hacerlo durante los años anteriores sin que nadie le criticara.

“Yo la verdad no quiero polemizar pero revisen el pasado y revisen ustedes otros años igual que estuvieron ellos en responsabilidades y verán que hicieron lo mismo y nosotros no dijimos nada, nosotros estuvimos tranquilos porque entendemos que es algo a lo que tienen derecho y cuando se actúa de acuerdo a la ley no hay ninguna dificultad”.

Morón Orozco agregó que próximamente los legisladores harán lo propio para presentar sus informes a dos años de haber comenzado la actual legislatura.