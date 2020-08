El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo le recordó al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco que el estado sí tiene marco jurídico para realizar clausuras a establecimientos que no respeten el decreto del uso obligatorio de cubrebocas en la entidad, que en sus apartados señala que antros, bares y centros nocturnos deben cerrar a las 23:00 horas de jueves a sábados y los domingos no pueden abrir, además de la prohibición de la instalación de tianguis y mercados durante el fin de semana.

Lo anterior luego de que el alcalde Morón Orozco sugiriera que el Gobierno de Michoacán no contaba con un marco jurídico que le permitiera ejecutar clausuras en establecimientos mercantiles, siendo el ayuntamiento el encargado de ordenar estos espacios y emitir las licencias de funcionamiento.

“Dile que lea le Ley de Salud, en las disposiciones en salud me facultan a mi como primera autoridad de salud en el estado a tomar las medidas correspondientes y eso pasa porque yo tengo facultades legales para un negocio o una cosa que no respete las medidas, cerrarlo, clausurarlo. La licencia la da el municipio pero yo tengo facultades para tomar medidas de esa naturaleza, sino no lo estaría haciendo”.

En este sentido, la Ley de Salud del Estado de Michoacán señala en su Capítulo II Revocación de Autorizaciones Sanitarias, artículo 184 que “la autoridad sanitaria competente podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado cuando:

V. Exista desacato a las órdenes que dicte la autoridad sanitaria en los términos de esta Ley y demás normatividad general aplicable.”

Además del artículo 191 que señala que la resolución administrativa de revocación de autorización, surtirá efectos de clausura definitiva, prohibición de uso o de ejercicio de las actividades.

Además Aureoles Conejo refirió que es una barbaridad que el alcalde de Morelia señalara en medios de comunicación que escuchaba las medidas y las respetaba pero no las acataba, en materia del decreto del gobernador en Michoacán.

“Se ha estado platicando con él, la Secretaría de Salud y el gobierno para que más allá de diferencias o visiones distintas o lo que sea, hoy el tema central es cómo cuidamos la vida y no es un asunto personal sino es que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde”.