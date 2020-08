La madre de una niña de seis años denunció el hallazgo de un trozo de cubrebocas en un nugget de McDonald’s, el cual al ser ingerido por la menor le provocó asfixia.

Laura Arber, de 32 años de edad, compró alimentos para sus hijos en la famosa tienda de hamburguesas y otros platillos de comida rápida, en una sucursal de Aldershot, Reino Unido.

Cuando ella y los menores de edad se encontraban consumiendo el alimento su pequeña hija, Maddie, comenzó a ahogarse al momento de comer un nugget de pollo.

Arber intentó ayudar a su hija, quien ya se estaba asfixiando, cuando logró sacarle el alimento del tracto alimenticio halló un trozo de cubrebocas.

“Era una mascarilla, y estaba completamente cocida dentro del trozo de pollo. Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido”, mencionó la madre de Maddie.

6-year-old chokes on face mask baked into McDonald's chicken nugget: https://t.co/4sPkq9AITd pic.twitter.com/Z3DwLb0gkU — Complex (@Complex) August 5, 2020

Cuando Laura Arber intentó reclamar en la sucursal de McDonald’s por el hallazgo, el gerente del sitio le indicó que los nuggets no se preparan en sus cocinas, que sólo se fríen ahí.

Al recibir esta información Arber decidió hacer pública la situación, con el objetivo de alertar a otros que coman ahí.

Al respecto la cadena mencionó que están en revisión de su proveedor y que en caso de que más productos estén dañados, retirarán los nuggets de este productor de toda la cadena de restaurantes.

“En el momento en el que nos enteramos de lo sucedido abrimos una investigación con el proveedor de los nuggets y hemos tomado las acciones necesarias para que cualquier producto de este proveedor sea retirado de nuestros restaurantes”, mencionaron.