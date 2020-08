Ante la postura asumida por un grupo de gobernadores de México, quienes piden la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell​, el diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se pronunció porque continúe en el cargo, “dado que más que exhibirlo por aspectos de tipo laboral el asunto se ha tornado un tanto político”, dijo.

El legislador por el distrito 22 con cabecera en Múgica, explicó que López Gatell asumió con responsabilidad todo lo relacionado con la pandemia ocasionada por el COVID-19, “donde mantuvo acertadamente informada a la población del país de las implicaciones que conllevaba no hacer caso a las recomendaciones que estaban encaminadas a evitar los contagios de coronavirus”.

Madriz Estrada se dijo respetuoso de la postura que han asumido los gobernadores que solicitan la renuncia del funcionario federal, “quienes por lo que se ve están molestos con las decisiones tomadas por López Gatell, las cuales van enfocadas primordialmente al cuidado de la salud de todos los mexicanos”, expresó.

Pidió a la población seguir con los protocolos de seguridad en que tanto ha insistido el subsecretario federal, los cuales tienen como objetivo salvar vidas, por lo que llamó a los ciudadanos a conservar la sana distancia, usar cubrebocas, no salir de casa si no es necesario, no saludar de mano ni beso, lavarse las manos de forma constante, entre otras medidas más.

“Entendemos que en el rompimiento de la cadena de contagio debemos participar todos, pero no se le puede echar al culpa a una sola persona, que es la que nos ha dicho cómo sobre llevar la pademia y cómo controlarla, por eso este asunto de la renuncia de López Gatell se torna más político que algo que realmente tenga sustento”, abundó Madriz Estrada.

Finalmente, el también presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado hizo hincapié que en este aspecto de controlar la pandemia también implica a las acciones que realicen los gobernadores, por lo que dijo que si bien no hay una fórmula exacta para controlarla, es necesario que se trabaje desde la posición que cada uno tiene, es decir, gobiernos locales, estatales y federales, así como sociedad civil, para resolver de fondo el problema que genera COVID-19, para lo cual no se requiere pelear ni pedir renuncias, sino ponerse a trabajar todos juntos”, concluyó.