Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, contestó a la iniciativa que arrancó el Partido Acción Nacional (PAN) para que el mandatario utilice cubrebocas por la emergencia sanitaria de Covid-19.

AMLO dejó en claro que SÍ utilizará cubrebocas, pero cuando ya no exista corrupción en México, esto durante su conferencia de prensa mañanera desde el Palacio Nacional.

“Los del PAN presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapabocas ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas”, dijo.

López Obrador pidió hacer un acuerdo para terminar con la corrupción y él pueda utilizar su cubrebocas. Fue el 25 de julio que se viralizó la solicitud para que el presidente utilice tapabocas en sus eventos públicos.

Mara Robles, diputada local de Jalisco, compartió una convocatoria para solicitar al presidente a utilizar cubrebocas en eventos públicos.

La funcionaria exigió que AMLO promueva entre los ciudadanos el uso de tapabocas y ponga el ejemplo en sus eventos públicos. La legisladora jalisciense argumentó que la comunidad científica coincide en que el uso de cubrebocas evita contagios de coronavirus.