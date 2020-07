La NASA envió hoy a Marte el Rover Perseverance, nave que tiene la misión de encontrar microbios que pudieron haber existido en el planeta rojo hace más de 3 mil 500 años; su aterrizaje está programado para el próximo 18 de febrero de 2021.

El Rover Perseverance está equipado con un dron que será el encargado de hacer el primer vuelo en Marte y si todo sale bien ese será el quinto lanzado exitosamente por la NASA desde 1997.

Esta misión lleva planeándose una década y fue gracias al trabajo de miles de ingenieros, científicos y especialistas de la NASA que no se detuvieron a pesar de la pandemia por COVID-19.

Esta nave está diseñada a partir de las otras cuatro misiones que se han hecho en el planeta y funge como un astrobiólogo para estudiar la superficie de Marte para buscar señales de vida antiguas.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

— NASA (@NASA) July 30, 2020