El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro dio positivo a la prueba del COVID-19 por lo que anunció que estará en aislamiento y trabajará desde su casa. Con él, ya son siete mandatarios los que se han contagiado de coronavirus.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Durango detalló que derivado de las constantes giras de trabajo por el estado se realiza pruebas de COVID-19 de forma constante.

Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19 Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antes de informar sobre el resultado de su prueba, el gobernador Rosas Aispuro se reunió con Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración y Leoncio Martínez, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM.

De lo anterior, también dio cuenta en su Twitter, incluso difundió algunas fotografías del encuentro con el funcionario federal con quien se comprometió a seguir trabajando para lograr mejores condiciones para los migrantes en su estado y en las que se aprecia que no portan cubrebocas.

Tras a conocer la noticia, el gobernador ha recibido mensajes de apoyo, entre ellos está el de la escritora, Beatriz Gutiérrez Müller, quien, mediante su cuenta de Twitter, le escribió unas palabras al mandatario duraguense.

Ya van 7 gobernadores

Cabe mencionar que no es el único gobernador en contraer coronavirus. El primer mandatario contagiado fue el de Hidalgo Omar Fayad.

También Héctor Astudillo, Guerrero; Francisco Domínguez, Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Adán Augusto López, Tabasco y Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, Tamaulipas. También se habló del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.