El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que no usa cubrebocas debido a la recomendación del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El titular del Ejecutivo Federal apuntó que no hay una evidencia científica que muestre que el cubrebocas ayuda en la disminución de los contagios por COVID-19.

“A mí tanto el doctor (Jorge) Alcocer como Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas sí mantengo la Sana Distancia. En los lugares donde sí es necesario o es una norma obligatoria, ahí me lo pongo: en el avión lo piden y me lo pongo, en la oficina recibo a ciudadanos y dirigentes, lo que hacemos es mantener la Sana Distancia”, aclaró.

“No quiero entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, expresó.

El mandatario mexicano detalló que desde el principio de la pandemia por el nuevo coronavirus, ha tenido como guía la recomendación de los científicos.

“Lo que puedo comentarles es que la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco, ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando. Puede ser que por mayor número de pruebas, por actualización de información se presente un día atípico, pero hay que ver toda la tendencia. Estoy pendiente de lo que está sucediendo”, reiteró.

“Si hay un problema de rebrote hay que ir para atrás, pero hay que ir saliendo. ir recuperando nuestra libertad, venciendo nuestros miedos nuestros temores. Algo que es muy importante: que nos cuidemos nosotros mismos”, afirmó.