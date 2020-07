Disney confirma que el live action de Mulán no se estrenará en 2020. Después de meses y meses, de aplazar la fecha para encontrar un mejor momento, la casa de Mickey Mouse anuncia que es imposible estrenar sus películas en salas de cine. Debido al pico de contagios que ha tenido Estados Unidos, superando los cuatro millones de casos. Pero Mulán no es la única película que no veremos este año.

Disney has just moved #Mulan off the release calendar indefinitely. "Over the last few months, it’s become clear that nothing can be set in stone when it comes to how we release films during this global health crisis, and today that means pausing our release plans for ‘Mulan’" pic.twitter.com/F5z1h7f4bk

— Dan Murrell (@MurrellDan) July 23, 2020