Pese al encuentro cercano que el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, sostuvo con el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, quien dio positivo a Covid-19, el edil capitalino se negó a hacerse la prueba al coronavirus, debido a que aseguró no presentar ningún síntoma.

“Yo me siento muy bien, si tuviera alguna molestia en algún momento, claro que sí hay que hacerlo, porque hay que ser responsables, pero no tengo ninguna molestia, no tengo nada, por eso no me la he hecho”, enfatizó.

El pasado 12 de julio, se dio a conocer una foto en donde se observan distintas figuras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, posando de manera paralela unos con otros; entre ellos Morón Orozco, Báez Ceja, el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros. Todos sin hacer uso del cubrebocas ni aplicando las medidas de sana distancia.

Al respecto, el munícipe moreliano, aseguró que Víctor Báez estuvo a por lo menos cinco metros de distancia de donde él se sentó, pese a que en la foto ya mencionada aparecen a tan sólo una persona de distancia: el diputado federal, Carlos Torres Piña.

“Yo me acuerdo particularmente que estuve muy lejos de Víctor Báez en esa reunión, él estuvo en un extremo de la mesa y yo estaba en medio, por lo menos a cinco metros de distancia, pero todos teníamos cubrebocas”, aseveró.

Por lo pronto y pese al contacto cercano con un caso positivo de coronavirus en un periodo no mayor a 10 días, Raúl Morón declaró que será hasta que tenga algún síntoma de la enfermedad, cuando se haga la prueba.