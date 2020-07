La Policía de Morelia desactivó al menos 15 fiestas multitudinarias en la ciudad, en lo que van del mes de julio, debido a que estas no cumplían con las medidas sanitarias correspondientes, aseveró el comisario de la corporación municipal, Julio César Arreola Guillen.

En entrevista, el funcionario municipal aseguró que a través de llamadas telefónicas, agentes de la Policía de Morelia acudieron a distintos domicilios en donde se denunció exceso de personas, así como falta de medidas prevención a contagios de Covid-19.

“Desde que empezamos con la nueva normalidad, han estado de manera más continua, lo qué supervisamos es que se hagan con las medidas necesarias en cuanto a la sana distancia, que no estén ahí aglomerados para evitar algún contagio”, informó.

Arreola Guillen resaltó que los morelianos han sido muy receptivos con la autoridad, sin mayor conflicto con quienes no acatan las disposiciones municipales.

El Ayuntamiento de Morelia autorizó la realización de fiestas con un aforo no mayor a las 100 personas en espacios cerrados, no obstante, advirtió que no tomar las medidas sanitarias correspondientes como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y tapetes sanitizantes, la autoridad tomaría cartas en el asunto.

En este sentido, el comisario de la Policía de Morelia, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier congregación de personas en el espacio público y privado, al número 113 5000 , y así romper la cadena de contagios del virus.