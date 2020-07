La titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez del gobierno federal, Leticia Ánimas Vargas, llamó a los becarios de educación media superior, así como a los padres de familia del estado de Puebla, a evitar ser víctima de fraudes en una página en internet que comenzó a operar esta semana y que aparenta ser un sitio para dar información sobre los programas de apoyo.

Señaló que se detectó la operación página denominada bienestarazteca.mx, dominio que fue adquirido en los últimos días, y que contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior, utilizando material de difusión de esta institución, imágenes del aplicativo electrónico, así como enlaces no seguros.

“Se trata de una página falsa que se hace pasar como del programa de becas. Esta página falsa ofrece el registro electrónico, solicita en el botón Comienza tu Registro, la CURP, Nombre de Usuario y Contraseña de las y los becarios, por lo que, consideramos que puede estar relacionado con un intento de extorsión o fraude”, destacó la funcionaria federal.

Agregó que, al revisar la página bienestarazteca.mx, se puede detectar que aparece el botón “Grupo Bienestar Azteca”, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por un sitio elderecho.online.org, el cual, fue señalada como un espacio en los que se comenten fraudes durante la emergencia sanitaria.

“Hacemos un llamado a las y los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas, ni proporcionen sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de su beca o identidad. Es importante que no los estudiantes no den su información en estas cuentas que aparecen en la página falsa”, destacó.

Ánimas Vargas resaltó que los beneficiarios del programa de becas y los padres de familia deben evitar realizar su registro a través de grupos de Whats App, Facebook, ligas de Google, y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales.

Señaló que los únicos medios oficiales para obtener información y registrarse en el aplicativo electrónico, se pueden consultar en las cuentas oficiales: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Facebook; @BecasBenito en Twitter; y la página web www.gob.mx/becasbenitojuarez.

En Puebla, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuenta con un registro de 212 mil 898 estudiantes de bachilleratos y preparatorias que son beneficiados con el programa de becas para nivel medio superior.

A cada becario se le entregan mil 600 pesos por bimestre. Del total de becarios en educación media superior, 13 mil 736 estudiantes que viven en localidades sin cobertura bancaria reciben su beca en Mesa de Atención; 12 mil 954 becas se entregan en modalidad de cobro Telecomm; y derivado de la contingencia por el COVID-19, 212 mil 898 estudiantes reciben su aviso de cobro de manera digital.