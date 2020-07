En redes sociales se viralizaron las imágenes de un hombre de Cisjordania que escala la pared de un hospital para llegar a una ventana, a través de la cual podía ver a su madre, enferma de COVID-19.

Según medios internacionales, el sujeto fue identificado como Jihad Al-Suwaiti, un palestino que vive en la ciudad de Hebrón.

Ante las medidas que implementan los hospitales de todo el mundo para evitar la propagación de coronavirus, nadie puede tener acceso a los cuartos donde reposan los pacientes de covid, ni siquiera los familiares.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital

In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19

He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA

