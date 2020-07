El Ayuntamiento de Morelia reubicó a 129 comerciantes semifijos que laboraban sobre la Avenida Lázaro Cárdenas y en la Avenida Francisco I. Madero Poniente, en la parada de transporte público frente al Obelisco a Lázaro Cárdenas, así lo informó el encargado del área técnica operativa de la Dirección de Mercados y Plazas, José Guadalupe Pérez Gutiérrez.

Pese a que vialidades primarias se liberaron del comercio informal que obstaculizó banquetas y el paso peatonal por años, los oferentes se mudaron a las calles aledañas a las avenidas ya señaladas, lo que causó descontento y molestia tanto para los vendedores como para los vecinos de la zona.

El funcionario municipal reconoció que lo ideal sería tener a los comerciantes fuera de la vía pública, no obstante, aún no se tiene un plan específico para la reactivación de los once centros comerciales “Tu Plaza”, ya que este el proyecto de reubicación por el que apuesta la administración municipal.

“Lo ideal sería que no se utilizará la vía pública para el comercio informal, (…) pero estas reubicaciones son momentáneas, cuando se habiliten los locales de Tu Plaza se moverán allá, a finales de julio iniciaremos los trabajos de la reactivación a estos espacios”, indicó.

Los oferentes semifijos que estaban instalados en la Avenida Lázaro Cárdenas y la Avenida Francisco I. Madero Poniente, se retiraron del espacio a finales del pasado mes de abril, a petición de la Dirección de Mercados y Plazas como una medida de prevención para evitar los contagios de Covid-19; ahora agentes de la policía municipal así como inspectores municipales resguardan la zona, evitando así la instalación de nueva cuenta de los vendedores.

Calles como Andrés del Río, Vicente Santamaría, Ana María Gallaga, Vasco de Quiroga y más fueron habilitadas para que los comerciantes se instalarán en las banquetas, tratando de evitar conglomeraciones en cada una de ellas, sin embargo, hay quienes se rehúsan a usar estos espacios y comienzan a colocarse en otras vialidades, como el caso de un vendedor de calzado que ya puso su estructura metálica en la calle Luis León de Romano a dos cuadras del Obelisco a Lázaro Cárdenas.