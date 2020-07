El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó desconocer la denuncia en su contra que presentó el partido Movimiento Ciudadano por la supuesta “negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo de la pandemia” de coronavirus en México.

Dijo estar dispuesto a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso de ser requerido.

“No tengo una opinión específica de la denuncia puesto que no la conozco. Supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la SFP… Estamos siempre atentos. Y ahora que ocurrió esto esperaremos a ver qué nos requiere la Secretaría de la Función Pública”, indicó.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López-Gatell señaló que respeta a Movimiento Ciudadano y a cualquier otro partido, ya que son parte de la vida pública.

“Están en periodos políticos y los partidos hacen política. En este momento seguramente los tiempos políticos ya están de cierta manera invitándoles a tomar acciones políticas demostrativas quizá para posicionarse, mostrar una clase de intensidad o fuerza”, consideró.

Agregó que se debe respetar a cualquier instituto político que tenga “deseos de ser visible y cada quién buscará el medio de hacerlo. Es parte de la pluralidad, democrática de nuestro país”, expresó.

En otro tema, López-Gatell señaló que la reunión virtual con los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) no fue cancelada por motivos políticos o de manera dolosa.

Apuntó que la reunión sigue pendiente y dijo desconocer que era un compromiso ya agendado, por lo que indicó, “no hay motivo para alarmarse”.

López-Gatell afirmó que la comunicación con los gobernadores de todo el país ha sido constante desde el inicio de la epidemia.

Incluso, añadió, este lunes el secretario Jorge Alcocer tuvo una reunión virtual con el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras, con quien discutió temas referentes a la pandemia.

“Siempre hay diálogo, no hay porque asustarse si no se concreta una fecha, espero que no se ofendan en el sentido de la expresión de que se les dejó plantados, pero espero que no se sientan así, las cosas son más trascendentes que esto”, agregó.