El tianguis del Auditorio Municipal que se instala todos los domingos en las inmediaciones de este recinto podría ser suspendido temporalmente debido a que algunos de los comerciantes no utilizan cubrebocas, no hay tapetes sanitizantes y existe un hacinamiento de personas, entre puestos y clientes, por lo que no se respeta la sana distancia.

Así lo corroboraron este domingo los inspectores de salud municipal quienes recorrieron el lugar y le recomendaron a varios oferentes que cumplan con el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y uso de tapete sanitizantes.

En este sentido, el secretario del ayuntamiento, Humberto Arroniz Reyes explicó que ya se le han planteado estas observaciones a los líderes de las uniones de comerciantes que ahí laboran para que se resuelvan, de lo contrario la autoridad municipal tendrá que intervenir y esto podría provocar la suspensión de los permisos para instalarse los domingos en las calles que rodean al Auditorio Municipal.

Arroniz Reyes también mostró apertura para que el ayuntamiento escuche las propuestas que los comerciantes tengan, como el dividirse los fines de semana y que la mitad trabaje un domingo y la otra mitad otro domingo, para evitar la conglomeración de clientes y oferentes el día que se monta el mercado sobre ruedas.

Además los comerciantes aseguran que este hacinamiento ha sido provocado por el propio ayuntamiento capitalino, pues en días anteriores ha habido operativos permanentes para evitar que los ambulantes invadan la avenida Lázaro Cárdenas y los alrededores del Mercado Independencia, por lo que su única alternativa es instalarse los domingos en el Audi.

Estos operativos se llevan a cabo debido a que existe una constante queja de automovilistas, peatones y vecinos de esta avenida por la instalación del comercio informal en las calles, obstaculizando el libre transito y generando un cuello de botella en el tramo del Mercado Independencia.