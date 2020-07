El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en señalar en una entrevista con la cadena Fox News que la construcción del muro en la frontera ha impedido que lleguen más casos de coronavirus a su país. Esto, según dijo, mientras México no ha brindado suficiente ayuda para contener la epidemia.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, mencionó.



TRUMP: “Why don't they talk about Mexico? Which is not helping us. And all I can say is thank God I built most of the wall, because if I didn't have the wall up we would have a much bigger problem with Mexico” pic.twitter.com/AteWd9KEPB

— José Díaz-Briseño (@diazbriseno) July 19, 2020