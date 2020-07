La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, presentará ante el Pleno varias iniciativas de ley, todas relacionadas con los derechos y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores.

Añadió que todavía existen muchas injusticias en el sector laboral, donde no se respetan los derechos los trabajadores. “El objetivo es mejorar la nueva Ley del Trabajo”, externó.

Asimismo, explicó que diseñó esta ruta crítica de presentar un paquete de iniciativas de ley, todas relacionadas a la vida laboral, aprovechando que ella es la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.

Por tanto, confió que a la brevedad estas iniciativas se conviertan en ley.

Dijo que de las cinco iniciativas de ley que ha presentado en el Congreso del Estado, sobre otros temas, están todavía en las distintas comisiones. “La vida interna del Congreso es muy lenta”, anotó.

Acerca de sus aspiraciones políticas, comentó que no buscará ninguna candidatura. “A mí me gusta terminar con los cargos que me encomiendan. Siempre he trabajado para ayudar a la gente, no me mueven intereses personales. Toda mi carrera política la he hecho en torno a ideales y nunca me ha movido el dinero”, aclaró.

La legisladora Tere López recordó que hace tiempo fue regidora y terminó su periodo. “Si más adelante los compañeros me toman en cuenta para otra cuestión, pues adelante”, dijo.

Puntualizó que lo que se requiere en este momento es respaldar con acciones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Nos toca ayudarlo, para que el pueblo salga beneficiado”, finalizó la diputada Tere López.