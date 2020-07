El alcalde de Motul, Yucatán, el priista Roger Aguilar Arroyo, le envió un mensaje grabado al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le pide “redireccionar” la política en México porque la pandemia del Covid-19 está llevando a Yucatán “a la chingada” y no precisamente a su rancho, ubicado en Tabasco.

“Que bueno que fuéramos a su rancho, “La Chingada”, a comer un rico cabrito y a platicar, pero no, no señor presidente, el Covid 19 nos está llevando a la chingada de verdad”. Por ello le pidió cancelar el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía y a cambio hacer hospitales porque “la gente se está muriendo en la puerta de las clínicas del IMSS y otros hospitales porque ya no hay camas, están saturados, entonces lo que nos urge son hospitales”, dijo.



Le ofreció que el Ayuntamiento de Motul donaría un terreno para un gran hospital que construya el gobierno federal en este municipio que vio nacer al mártir del proletariado, Felipe Carrillo Puerto.

Motul es considerado uno de los municipios en donde se elaboran los típicos “huevos motuleños” de Yucatán y por lo mismo el edil hizo referencia a que el Presidente de la República tiene unos huevos igual que los motuleños que se elaboran en esta tierra.

También dijo que de “nada serviría un tren maya, si los turistas solo vendrían a ver muertos en los panteones de Yucatán” y de nada serviría el aeropuerto de Santa Lucia sino hay vuelos a nivel nacional e internacional.

Señaló que lo que la gente necesita hoy por hoy es atención médica, hospitales, clínicas para que puedan salvar sus vidas ante esta pandemia.

Aguilar Arroyo ha sido uno de los alcaldes más polémicos porque en meses pasados dio a conocer que construiría en ese municipio un “museo de los gays”.