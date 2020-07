El ex alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene que probar ante la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) que no simuló gastos por millones de pesos en su último año de gobierno, aseveró el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, quien señaló que no existe dolo político en las denuncias hechas por la administración municipal.

Debió de haber dejado ordenadas las cosas, si hubiera actuado con responsabilidad sería diferente, como no lo hizo ahora debe de demostrar ante la Auditoría Superior que ese dinero se gastó y que no se simularon contratos de último momento, porque fue en los últimos meses de su administración solamente para justificar algún dinero que probablemente no se gastó.

Esto a razón de que Martinez Alcázar denunció que la actual administración municipal está obstaculizando el acceso a la información de los entregables del recurso en cuestión a la ASM, con la finalidad de ser enjuiciado por supuestos actos de corrupción.

Durante la semana pasada, el Ayuntamiento capitalino dio a conocer que se presentaron 27 denuncias por irregularidades en el gasto público durante la anterior administración independiente. Los montos que han dado a conocer hasta el momento superan los 140 millones de pesos.

Al respecto, Arróniz Reyes, declaró que el Gobierno de Morelia presentó las denuncias correspondientes acompañadas de toda la información que prueba la existencia de irregularidades en los pagos a despachos de asesoría y obras públicas, esto sin ningún trasfondo político.