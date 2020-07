Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, desató controversia al publicar en redes una fotografía en la que aparece con una lata de frijoles Goya Foods, que es objeto de un boicot por parte de un sector de la comunidad latina en Estados Unidos.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020