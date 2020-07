Enrique Alfaro Ramírez reclamó esta mañana al Presidente Andrés Manuel López Obrador y, a la vez, le ofreció su mano como Gobernador de Jalisco. Se trató de un discurso de doble filo. Por un lado, dijo que su estado necesita “más que nunca” a su Presidente. Pero, a la vez, le hizo varios reclamos. El de las participaciones federales (pacto fiscal) fue uno de ellos. Otro, la decisión del Ejecutivo federal en contra de los contratos para empresas que invirtieron en energías limpias.

Alfaro Ramírez es opositor del Presidente López Obrador. Llegó a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), que compitió contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que llevó al líder de izquierdas al poder. El mandatario de Jalisco es considerado un activo de la oposición política del Jefe del Estado mexicano y su posición ha recibido, por ejemplo, el apoyo de Enrique Krauze y de otros intelectuales con los que López Obrador tiene serias diferencias.

Apenas ayer, el Presidente estuvo con el Gobernador de Guanajuato. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aceptó que se equivocó cuando, el 17 de diciembre de 2019, dijo que no iba ni iría a las reuniones de seguridad. Su estado se volvió un infierno. “Por eso mi cambio de postura, señor Presidente. Hay que decirlo porque también usted lo ha señalado. Es de sabios reconocer. Yo mencioné incluso en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno desde el 5 de julio, cambié mi postura. Por supuesto reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz”, dijo ante el mandatario.

Enrique Alfaro dijo esta mañana: “Por todo lo que ha pasado en las últimas semanas, estoy consciente de que escuchando este mensaje hay personas que apuestan a porque este será un discurso de confrontación que ponga de manifiesto las diferencias que nos han alejado. Otros, por el contrario, imaginan tal vez que mi mensaje implicará un acto de sometimiento como única salida para volver a contar con su respaldo en momentos difíciles. Sin embargo, tengo que decir que no tomaré ninguno de esos caminos y quiero explicarle por qué”.

“Este último es el camino que debo tomar por diferentes razones y lo quiero explicar brevemente. Primero porque la historia federalista de Jalisco no me deja otra opción. Sé que usted al igual que yo tiene una gran admiración por personajes como Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Luis Quintanar o Francisco Severo Maldonado. La lucha que ellos dieron por construir el sentido de la República está hoy más vigente que nunca. No me compararía jamás con alguno de ellos, pero honrar su memoria para mí es una obligación moral”, agregó Alfaro. “Defender los intereses de mi estado es mi responsabilidad principal y pienso siempre cumpliral cabalmente”.

“En segundo lugar –continuó–, porque estoy convencido de que un hombre como usted, que se formó luchando contra la lógica del poder , siendo un político que defiende como pocos los principios en los que cree, sabrá valorar una posición de congruencia por encima de la simulación, el entreguismo y los discursos huecos por los que optan otros”.

En tercer lugar, dijo el Gobernador de Jalisco, “porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la brabuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas, no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al resto de todos los mexicanos”.

Alfaro dijo que “a partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor Presidente, estoy aquí para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad para reconstruir la relación entre el Gobierno estatal y el Gobierno de la República”.

“Hoy más que nunca Jalisco necesita de su Presidente, por eso hoy vengo a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico: el respeto mutuo”, expresó.

“Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación que usted encabeza porque coincidimos en la necesidad de desmantelar al viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón, sólo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación sean puestos en la mesa con voluntad para encontrar una salida”, dijo.

