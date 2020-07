En memoria del diputado Erik Juárez Blanquet, se develó una placa en su honor, en el patio del Congreso del Estado, que a la letra dicta: “En esta vida tres cosas realmente importan, lo generoso que fuiste, todo lo que amaste y lo mucho que soñaste”.

En el acto encabezado por la diputada Miriam Tinoco Soto e integrantes de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado y familiares, se resaltó el gran trabajo y trayectoria del hoy finado.

Miriam Tinoco manifestó que el asesinato de Erik Juárez Blanquet fue un hecho profundamente doloroso, “que nos llenó a todas y todos los integrantes de este poder de tristeza, de indignación y coraje; en ese orden, rechazamos de forma tajante y asumimos como un acto de terror contra un Poder Soberano”

La legisladora subrayó, ante la familia, que Erik Juárez fue una persona excepcional, por lo que es difícil de entender lo sucedido, y su gran trabajo, dedicación y trayectoria debe ser recordado siempre.

Ante los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura Local y presentes, enfatizó que “Erik Juárez, en su camino, fue un hombre congruente con su tiempo, época de violencia sin igual, y aun así lo asumió con valor, como era él, porque sabía que el futuro no le pertenece a los débiles de corazón, le pertenece a los valientes, y Erik lo era”.

A los legisladores, no necesito recordarles lo que Erik representó, hasta el último instante, un diputado comprometido con la propuesta, con mucha experiencia, de trabajo, en comisiones y en el pleno, un orador de esos naturales, de los que nacen con la palabra, de los que no perdían la fe y de los que con su voz no dejaba marchitar nuestras propias creencias.