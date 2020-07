La Juez de Control, Yolanda Frausto vinculó a proceso a Jesús Emanuel ‘ N’, presunto responsable de homicidio calificado en agravio a 27 personas y homicidio calificado en grado de tentativa contra seis internos del anexo ‘ Buscando el camino a mi rehabilitación’ ocurrido el pasado 01 de julio en el municipio de Irapuato.

Como parte del proceso la juzgadora dio cuatro meses para recopilar pruebas y dictar sentencia al hasta hoy el único detenido por la masacre. Jesús E. “N”, “El Jordan” fue señalado por sobrevivientes y testigos de la masacre registrada en el Centro de Rehabilitación “Recuperando Mi Vida” el pasado 01 de julio en la comunidad de Arandas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, como la primer persona que disparó en contra de los internos.

Durante la audiencia, que comenzó a las 9 am y se decretó un receso de cinco horas, reanudando a las 3:30 de la tarde, el abogado defensor presentó pruebas para comprobar la inocencia del imputado, de las que destacan un video en el que presuntamente a las 4:20 de la tarde del día Primero de julio de este año se encuentra en una tienda de cosméticos y artículos para el cabello de Celaya mientras que a las 6:13 de este mismo día estaba en una barbería de este mismo municipio.

La defensa también argumentó sobre una entrevista realizada a Cristian “N”, con quien vivió Emmanuel “N” ‘ explicando que desde el 29 de junio vivieron juntos.

🔴#UltimaHora #FGEInforma La Fiscalía General del Estado obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva para Emmanuel “N”, uno de los imputados en el múltiple homicidio registrado el pasado 01 de julio de un anexo en #Irapuato. pic.twitter.com/vJMYFmA3ww — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) July 14, 2020

La fiscalía declaró que los testigos se habían referido al presunto responsable con cabello pintado de azul, lo que la defensa desmintió, alegando que un día antes de los hechos violentos, se lo había teñido a negro.

Finalmente, la defensa cuestionó la existencia del testigo de la fiscalía, Juan Diego “N”, pues indicaba que no presentó identificación oficial en el momento de la entrevista y que ni siquiera formaba parte del anexo.

Presentadas las pruebas por parte de la defensa y la fiscalía, la juez estableció un receso de 30 minutos para analizar la situación y dar una resolución. Ante esto, la juez estableció que a pesar de no presentar una identificación, con la entrevista y el nombre del testigo es prueba suficiente.

La juez le explicó sus derechos al imputado, explicándole que con un hecho probable se podía vincular a proceso hasta que se recopilaron más pruebas. Insiste defensa en inocencia del imputado, presentarán apelación.

Al terminar la audiencia, el abogado defensor indicó que pedirá apelación, aunque no tiene mucha esperanza ya que el poder judicial es uno solo. “Lamentablemente no tenemos en Guanajuato un poder judicial independiente, sino subordinado al fiscal y al gobernador, de modo que no tenemos esperanza en el estado”, comentó.

El abogado se mostró inconforme con la manera de llevarse a cabo la audiencia, que en este caso fue virtual, pues no se permite mostrar las evidencias de manera clara, hablando específicamente sobre el video que presentaría, mostrando la ubicación de su cliente en el momento del ataque.

Un total de 87 casquillos percutidos, de armas largas y cortas además de 29 indicios considerados “clave”, fueron encontrados en el inmueble donde quedaron los cuerpos de las víctimas y recopilados por los peritos de la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a la Fiscalía del Estado.

Las víctimas sobrevivientes aseguraron que el comando irrumpió y con un lenguaje soez exigía saber donde se encontraba “Francisco”, y que al no tener una respuesta comenzaron la masacre.

Cabe mencionar, que previo al ataque en el anexo, Jesús Emanuel “N” había sido detenido junto con María “N” identificada como madre de José Antonio Yépez alias “El Marro” además de otro grupo de personas tras un operativo de la Sedena el pasado 20 de julio, proceso que terminó ocho días después ya que una juez de control en Puentecillas, Guanajuato le otorgó la libertad.

Emmanuel “N” enfrenta cargos penales por los delitos de homicidio calificado consumado en agravio de 27 personas, así como de homicidio calificado en grado de tentativa por 6 víctimas más, por lo que permanecerá recluido en el Cereso local por un plazo de 4 meses, al cierre de la investigación.

El Agente del Ministerio Público especializado, dio a conocer a detalle las evidencias que se han recabado en torno al crimen.

“Es preciso señalar que otros dos inculpados por estos hechos, están sujetos a una investigación diversa y han quedado vinculados a proceso por delitos en materia de armas de fuego y contra la salud, quienes se encuentran a disposición de un Juez federal, y dado su lugar de reclusión, al momento no es posible cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, misma que se ejecutará en cuanto haya condiciones que lo permitan” señaló la fiscalía en un comunicado.