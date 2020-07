Alrededor de 50 comerciantes de las uniones “25 de noviembre” y “15 de septiembre” se manifestaron en las instalaciones de Palacio Municipal exigiendo apoyos alimenticios y solvencia en créditos económicos, en caso de no llegar a un acuerdo con autoridades municipales, amagaron con cerrar la calle Bartolomé de las Casas, frente a la plaza comercial San Francisco, en el Centro Histórico de Morelia.

El representante de los quejosos, Alberto Luviano Torres, aseveró que desde el mes de abril se le pidió a la administración municipal apoyos como 76 despensas para comerciantes de distintas zonas de la ciudad, de los cuales hasta el momento solo se han entregada 21; en el caso de los créditos por parte de Gobierno del Estado, solicitaron 96 y únicamente consiguieron 32.

“Desde abril solicitamos despensas y préstamos todavía no se terminan de dar, no va ni el 20 por ciento de lo solicitado, (…) para los comerciantes no existe la pandemia, vamos al día, hay que llevar alimento a nuestros hijos y es algo que nuestras autoridades no entienden”, lamentó.

Luviano Torres exigió una audiencia con el alcalde Raúl Morón Orozco, quien señaló que esta se llevaría a cabo al final de la sesión ordinaria del Cabildo de Morelia, no obstante, el edil abandonó el recinto sin previo aviso, dejando las negociaciones a manos del secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes.

Al momento se desconoce el status de la negociación, sin embargo, la mesa de diálogo se instaló sin mayor inconveniente.

Cabe señalar que el total de los representados por Alberto Luviano son alrededor de 280 personas, entre comerciantes de plazas, tianguis y aquellos ambulantes.