La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Teresa Mora Covarrubias, señaló que es urgente designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en próximos días para que ese organismo tan importante tenga ya certeza y claridad.

La legisladora petista, informó que este lunes se acordó instalar mesa técnica permanente de la Comisión de Derechos Humanos para avanzar en este tema y lograr tener una nueva terna a la mayor brevedad posible, para que la misma sea pasada al Pleno del Congreso del Estado y votada por las y los legisladores integrantes de la LXXIV legislatura.

Nosotros en la Comisión trabajamos a marchas forzadas porque entendemos la importancia de este nombramiento, no podemos permitir que la presidencia de este organismo autónomo se encuentre sin titular y únicamente con un encargado de despacho, ocúpanos darle certeza jurídica y legal a la CEDH y para ello se requiere del compromiso de las y los diputados.

La legisladora local, manifestó que se tomarán en cuenta a los mejores perfiles y exigió que el tema de los Derechos Humanos no se politice, aseguró que desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado ya se trabaja para que no sea así y que la CEDH no sirva como una agencia de colocación de empleos o no se cubran interés personales y políticos ajenos a los de la sociedad en general.

Hago un llamado a mis compañeros diputados y diputadas a que aporten a un proceso limpio, que sean responsables con la ciudadanía y que no se pretendan burlar de las y los michoacanos como lo hicieron en la pasada sesión del 15 de diciembre en donde ya estábamos por designar al nuevo titular de la CEDH. Invito a las y los legisladores a que eviten el desaseo y con responsabilidad lleguemos a acuerdos en beneficio de las y los michoacanos para garantizar sus derechos humanos.

Tere Mora refirió que la mesa técnica se mantendrá en trabajo permanente hasta el día que sea nombrado el nuevo titular de la CEDH, nombramiento que espera, no tarde mucho y sea el perfil mejor evaluado, con mayor capacidad y experiencia para este cargo.