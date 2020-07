El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se “enganchará ni se confrontará” con su homólogo Donald Trump, quien este domingo nuevamente se refirió a la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

“No voy a confrontarme sobre este tema (el muro), no queremos ni mencionarlo, solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido o de otro, es cosa de ver los datos, y nosotros no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos”, destacó en su conferencia matutina.

El presidente mexicano reiteró su agradecimiento a su homólogo por no haber abordado el tema del muro fronterizo en los encuentros que sostuvieron el pasado miércoles en público y en privado en la Casa Blanca.

Sobre la decisión del equipo de campaña de Donald Trump para utilizar un fragmento del discurso de López Obrador en un spot dirigido a votantes hispanos, se le preguntó al mandatario federal sino le molestaba que fuera a ser usado con fines electorales, ante lo cual indicó que él no puede evitarlo.

“No corresponde a mí evitarlo, es una visita. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte. Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos”.

El fragmento que presuntamente sería incorporado en algunos de los spots del mandatario republicano en su búsqueda por la reelección sería tomado de mensaje que ofrecieron en conjunto en el Jardín de las Rosas.

“Estoy aquí para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos: un País y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”, aseguró López Obrador la tarde del pasado miércoles.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario mexicano recalcó que su interés es mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque considera que es lo que también conviene a los mexicanos, aunque sus opositores querían que se hubieran confrontado.

“Mis adversarios querían otra cosa, querían pleito, y no fue así, nosotros necesitamos tener una relación de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y de amistad, no de vecinos distantes”, destacó.