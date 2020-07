La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, California, encontró un cuerpo muy cerca de donde desapareció la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera.

“Se encontrado un cuerpo en el Lago Piru esta mañana. La recuperación está en proceso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 pm en el lago”, señaló en redes sociales.

Rivera desapareció el miércoles pasado en el lago Piru después de tomar un bote junto a su hijo Josey de cuatro años. Josey luego fue encontrado solo, durmiendo en el bote, por otro grupo que lo encontró navegando a la deriva.

Los equipos de búsqueda y rescate han pasado los últimos seis días peinando el lago en busca de rastros de la actriz, pero se enfrentaron a la poca visibilidad en la zona y el gran tamaño del lago.

El lunes, trabajaron en una zona donde la actriz había tomado una fotografía de Josey y la envió a un familiar unos 90 minutos antes de que lo encontraran en el bote.

La actriz avanzó unas 20 millas del lago y estaba familiarizada con él, aseguraron fuentes policiales la semana pasada.

Ella lo consideraba su “santuario“, a pesar de ser conocido por sus fuertes corrientes y las aguas heladas que podían arrastrar incluso, a nadadores experimentados.

La angustiada familia de Naya fue vista el domingo en las inmediaciones del lago tratando de ayudar a los investigadores en su búsqueda.

El niño, Josey le dijo a la policía que su madre ‘saltó’ y nunca volvió a la superficie.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020