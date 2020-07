El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha dado los mejores resultados legislativos en materia de protección a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, destacó Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el PAN.

Al emitir el posicionamiento relativo al cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo, Escobar Ledesma detalló que los legisladores de Acción Nacional; María del Refugio Cabrera, Gabriela Ceballos, Arturo Hernández, Hugo Anaya, José Antonio Salas, Javier Estrada y David Cortés; trabajaron por generar condiciones más justas y seguras para las mujeres.

A las mujeres michoacanas les decimos gracias, porque juntos, como aliados, hemos tipificado la violencia digital contra la mujer, logramos promover la elección de sindicatos con equidad de género, hicimos más punibles los feminicidios, defendemos su vida e integridad y sobre todo, echamos abajo la falacia argumentativa de que abortar reduce las violaciones. ¡Nosotros no queremos que las mujeres tengan que abortar! lo que queremos, ¡es que no las violen! ¡que nos las acosen! ¡que no las maten!