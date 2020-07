El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello,afirmó que “no se encarta ni se desencarta” de una posible candidatura para la gubernatura del estado, en las próximas elecciones del 2021.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal fue cuestionado por la aseveración hecha por el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Juan Bernardo Corona, quien expuso que Herrera Tello estaba en lista de personajes candidateables a la gubernatura de Michoacán por el partido del sol azteca.

“Yo no lo sé, eso habrá que preguntárselo al PRD o a los demás partidos, como dijera Cuauhtémoc Cardenas, ni me encarto ni me desencarto, sino todo lo contrario”, refirió.

Las elecciones para la renovación de gobernador, alcaldes y diputados en Michoacán se llevarán a cabo en junio del 2021, mientras que los preregistros para quienes busquen contender comenzarán en el próximo mes de septiembre.