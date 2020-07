Gracias al trabajo comprometido de personal médico, de enfermería y administrativo adscrito a las diversas unidades asignadas para la atención de casos de COVID-19 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 386 pacientes han logrado recuperar su salud tras ser hospitalizados.

Todos estos pacientes han sido ingresados a las áreas COVID-19 y atendidos bajo estrictos cuidados y con los protocolos establecidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, brindándoles atención médica de calidad hasta el día de su egreso hospitalario.

El Hospital General de Lázaro Cárdenas, ha dado de alta a 42 usuarios por mejoría, el General de Zitácuaro lleva hasta el momento 12 egresos hospitalarios; en tanto, en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia suma 133.

El Hospital General de Zamora ha logrado enviar a casa con éxito a 11 pacientes, mientras que el nosocomio de Hidalgo ha referido 8 enfermos a otros hospitales COVID-19 y dado el alta a 3 usuarios y uno más en el Hospital General de Maravatío, donde se trabaja en la reconversión para nosocomio COVID-19.

En la unidad General de Apatzingán se ha logrado salvaguardar la salud de 43 enfermos, quienes han regresado recuperados a casa con sus familias. En cuanto al de Pátzcuaro se refiere, se tiene registro de 5 pacientes que han superado la enfermedad con éxito.

Así el Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez”, de Uruapan, tiene la cifra de 18 hombres y 7 mujeres que han superado la enfermedad gracias al cuidado médico, mientras que en el Hospital Integral Cherán hubo un primer egreso de paciente COVID-19 y el Hospital Comunitario de Tuzantla también registró el caso de un paciente recuperado. En el Hospital General de Tacámbaro, por su parte, hay dos egresos.

Las principales comorbilidades que se han registrado en los pacientes son obesidad, hipertensión y diabetes, padecimientos que provocan hasta la muerte de quienes contraen COVID-19, por ello, la importancia de mantener un control más estricto de estas enfermedades.

Sin la atención eficaz y oportuna de personal de la SSM, muchos enfermos no hubiesen podido regresar con sus seres queridos; por ello, el exhorto a las y los michoacanos a que se queden en sus casas sino tienen a que salir y a no relajar las medidas preventivas y de contención ante esta Nueva Convivencia, mientras no existe cura o vacuna contra la enfermedad.

Por lo que, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias efectivas para evitar contraer el virus.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre este padecimiento.