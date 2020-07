El discurso de conciliación con México y de reconocimiento a los aportes de la comunidad mexico-americana de Donald Trump este miércoles no fue suficiente para convencer a los demócratas de que ha cambiado el discurso racista y antiinmigrante con el que se ha referido a México.

Una hora después de que finalizó el mensaje a medios que ofrecieron Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ex vicepresidente Joe Biden recordó que el actual mandatario estadounidense inició su campaña llamado a los mexicanos “violadores”.

“Trump lanzó su campaña de 2016 llamando a los violadores mexicanos. Él ha propagado el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces. Necesitamos trabajar en sociedad con México. Biden, quien es el vitual candidato demócrata a la presidencia.

El vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama (2008-2017) dijo que era necesario restaura “la dignidad” del sistema de inmigración de Estados Unidos, justo en un momento en que Donald Trump ha restringido aún más los sistemas de visado que permiten la entrada legal al país a millones de personas.

De acuerdo con algunas encuestas, Biden encabeza comodamente las preferencias electorales rumbo a la presidencia, especialmente entre los votantes latinos y negros.

Durante el discurso que Trump dio en ocasión de la primera visita del presidente mexicano, el mandatario estadounidense reconoció la aportación de los mexicanos-americanos a la economía y la sociedad del país, aunque evitó pronunciar a los inmigrantes.

