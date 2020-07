Naya Rivera, quien encarnó a Santana López en la serie “Glee” está desaparecida. La mujer viajaba junto con su hijo en un bote que acababa de alquilar.

La policía rescató al pequeño de cuatro años de edad en el Lago Piru, en California, después de 13 horas de flotar en él sin ninguna compañía.

Rentó un bote para pasear con su hijo y desapareció

Poco antes de las 5 p.m. (hora local) los encargados del bote notaron que el tiempo de renta había expirado y buscaron a Naya Rivera en el lago. Ahí encontraron al bote en cuestión con el niño pequeño adentro, sin embargo, no había rastro de su mamá. TMZ indica que el niño dijo a las autoridades que su mamá se había metido al agua y ya no había regresado.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020