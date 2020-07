Yeyo Pimentel sin injerencia en Morena; busca enredar el proceso interno

Debo reconocer que a pesar de que el PRD está prácticamente en la lona, siempre sale su dirigente Juan Bernardo Corona a respaldar las decisiones del gobernador y diputados locales, aunque estas, no tengan el suficiente impacto ante el desmantelamiento inexorable del perredismo en las próximas elecciones. Caso contrario de Sergio Pimentel, actual representante interino del Comité Ejecutivo Estatal que a excepción de algunos temas que el priorice sustancial, arranca a realizar política de inmediato. En términos coloquiales, se encuentra en realidad atrapado en los grandes contrastes; arrinconado en esa posición, salió y soltó una expresión matemática que enredó el mecanismo que se utilizará en los procesos de selección de perfiles para el 2021.

Queremos “creer” que no lo hizo a fin de favorecer algún suspirante; sin embargo, esa entrevista llegó a confundir y a tratar de viciar algunas reglas que pudieran echar andar para encontrar el candidato de Morena al Solio de Ocampo. Una ¿ecuación?, no soy especialista en términos porcentuales, pero consideramos que la tendencia a la vista de todos esta CLARÍSIMA. En morena hay un sobresaliente actor que en cada encuesta que se publicó ha sido reconocido como el favorito. Asimismo, dentro del seno morenista destacó su capacidad en el extenso abanico de estudios de opinión que nos permiten tener una lectura clara que solo una desgracia puede dejar fuera al puntero solitario que es Cristóbal Arias Solís. Quizá, eso, sea el motor para polarizar el método que manifestó en una charla con un medio local.

Eso indudablemente alertó y prendió las alarmar al interior de CEE de Morena, que inclusive, salieron a dar un posicionamiento: “las opiniones de Sergio Pimentel son personales, subjetivas y sin valor institucional”. Asimismo, después se filtró que Yeyo, ni siquiera tendrá algún tipo de injerencia ya que hay un proceso pendiente ante los órganos colegiados de la CNHJ pos supuestas irregularidades que cometió. A partir de eso, tenemos ya una visión clara que podemos ir descifrando: quiere meter las manos y ser juez en la contienda para decidir lo que sería en apoyo al próximo candidato, de hecho, por encima de la monumental hegemonía que posee el senador CAS en los ejercicios metodológicos de evaluación que miden la intención del voto. A mi criterio, eso no solo mancharía la vida democrática institucional de un movimiento que se levantó gracias a las luchas irrestrictas de López Obrador, sino, sería una ignominia, incluso, a aquellos que mediante la percepción han captado los datos duros en la imagen de Arias Solís como la más poderosa.

Si analizamos de nuevo la charla, podremos encontrar un laberinto que ni el mismo sabe explicar. La gran mayoría de los periodistas y columnistas, hicieron énfasis al preguntarse sobre la “Ecuación”. De hecho, sería importante que, en este contexto, la comisión de elecciones limitará ese tipo de narrativas que solo perciben que quieren llevar Agua al Molino a otros suspirantes. Se supone que Sergio Pimentel está en calidad de presidente, entontes, nada tiene que estar haciendo en mandar mensajes enigmáticos y componendas que solo nublan el clima; empero, es posible de hecho, que sus palabras pasaran desapercibidas y no generaran impacto en la columna vertebral que finalmente ha dado su voto de confianza a posteriori. Es decir, esto no mueve nada en todo el éxodo que viene arrastrando el patrón preferencial al Senador de Morena.

Pero ¿por qué lo hizo Yeyo?

Lo hizo, sí, pero su manual tergiversado, no será relevante por qué si algo le ocupa al presidente Obrador, es precisamente la elección del 2021. De hecho, esbozando algunos comentarios, ha dicho que será un guardián de la democracia ya que aumentó la disposición de conspiración de BOA. Y, con estos representantes al interior de Morena, no abonan en nada a la consolidación del proyecto de Nación de la cuarta transformación. Si, por el contrario persisten, no dudo que la mano del mismo mandatario federal salga a salvaguardar el ejercicio plural.

Notas finales: hay voces al interior de morena que aseguran que Pimentel juega el papel y la línea de un exgobernador de Michoacán, asimismo, tiene su delfín para la gubernatura. Eso naturalmente, sería el ingrediente especial de las declaraciones subjetivas y acríticas. Esto contestaría rápidamente la interrogante que expuso el mismo López Obrador en su momento “si en morena las cosas andan mal renuncio”. Esa pequeña crisis radica en este tipo de personajes que no resuelven nada y no tienen congruencia en su discurso. “Por cierto”, muchas figuras y actores políticos hablaron en su momento de que Yeyo en posturas visibles contra el gobierno estatal, ni las narices asomaba ¿Será?